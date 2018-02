Tonkatsu da casa (Foto: Wellington Nemeth/divulgação)

O Tokyo Rose renova o cardápio com entradas e pratos principais, como o ‘Carpaccio Shiromi’, de peixe branco do dia com molho ponzu e pimenta jalapeño (R$ 39). Outra boa pedida é o ‘Tonkatsu Tokyo Rose’, com pancetta de porco empanada e servida com molho tonkatsu feito na casa (R$ 36; foto).

R. Jerônimo da Veiga, 457, Itaim Bibi, 3168-9580.