Com bar, karaokês e festas no terraço, espaço cultural abre as portas no Centro de São Paulo

Batizado de Tokyo, um edifício de nove andares erguido nos anos 1940 reúne balada, bar com karaokê, restaurante e espaços de coworking para empresas.

Nesta 6ª (11), a inauguração, em soft opening, tem participação de DJs como Trepanado, Beto Chuquer e Gui Scott. Inspirada na capital japonesa, a decoração do projeto aposta em elementos da cultura dos videogames, animes e mangás, com visual futurista e referências de filmes como ‘Blade Runner’, de Ridley Scott, e ‘Enter the Void’, de Gaspar Noé.

O complexo cultural tem uma ampla cobertura com janelas de vidro e vista para o Copan e o Edifício Itália – onde ocorre baladas também no sábado (12), com apresentação de MC Tha, e no domingo (13), com a festa Pilantragi.

No 8º andar, um restaurante comandado pelo chef Atusi Kohara serve receitas como ceviches, lámens, espetinhos e opções veganas, com preços entre R$ 10 e R$ 50. Os drinques, também inspirados no universo japonês, vão de R$ 10 a R$ 40.

Mais dois andares são ocupados pelo Bar & Karaokê, um com palco e espaço coletivo, e o outro com três salas privativas (R$ 100, a hora). Humberto Abdo

ONDE: R. Major Sertório, 110, V. Buarque.

QUANDO: Hoje (11) e sáb. (12), 18h/6h; dom. (13), 16h/0h.

QUANTO: R$ 35/R$ 80. Inf.: bit.ly/TokyoSP18