Titãs fazem show ao lado de Walter Franco

Com o álbum ‘Nheengatu’ (2014), os Titãs voltaram à linha de frente do rock nacional após o controverso ‘Sacos Plásticos’ (2009), aliando o peso das guitarras ao discurso social. Houve comparações com o clássico ‘Cabeça Dinossauro’, que completa 30 anos em 2016. Com a boa recepção, um DVD da turnê do álbum era inevitável.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A banda apresenta o repertório do registro audiovisual, no qual incluiu novas versões de ‘Diversão’, ‘Desordem’ e ‘Sonífera Ilha’. Na série de apresentações que começa na quinta (14), eles recebem o cantor e compositor Walter Franco, conhecido por sua aproximação com a poesia concreta. Em ‘Nheengatu’, eles regravaram ‘Canalha’, lançada por ele em 1979, no último festival de música da extinta TV Tupi.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 5ª (14), 15/4 e 16/4, 21h30; 17/4, 19h30. QUANTO: R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.