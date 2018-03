Os Titãs registram em DVD o show baseado em seu álbum mais recente, ‘Nheengatu’ (2014), com músicas como ‘Fardado’. O peso roqueiro do disco é semelhante ao de ‘Cabeça Dinossauro’ (1986), do qual relembram ‘Polícia’.

Titãs

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (24), 22h. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.