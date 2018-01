Tim Burton participa de bate-papo com fãs em São Paulo

Que tal assistir a um filme do Tim Burton e ainda participar de um bate-papo com ele? No dia 11/2, uma semana depois da inauguração de ‘O Mundo de Tim Burton’, o cineasta estará no Brasil para um encontro com o público no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Foto: Matej Divizna/divulgação

Os ingressos para o encontro serão vendidos a partir deste sábado, 30/1, às 12h, somente nas bilheterias do museu. O ingresso custa R$ 300 e também dá direito a visitar a exposição, a um catálogo e um certificado de participação.

Segundo o site do museu, também haverá um sorteio de 30 pessoas que poderão participar do encontro de graça. Para participar, acesse www.mis-sp.org.br

No encontro do dia 11/2, o público assistirá a um filme de Tim Burton escolhido por votação popular. Em seguida, ocorrerá o bate-papo.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: 11/2, 11h. QUANTO: R$ 300.