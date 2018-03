O Tigre Cego tem novas opções de petiscos para seu happy hour. Além do ‘Dedo de Moça Poppers’ (R$ 16), pimentas recheadas com queijo, há as ‘balas de bacon’ (R$ 16; foto), tiras da carne caramelizadas com açúcar mascavo e uísque.

Serviço: R. Girassol, 654, V. Madalena, 3586-8370. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª).Cc. e Cd.: M e V.