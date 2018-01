Tian reforça tempero asiático em novas receitas

Foto: Victor Moriyama/divulgação

O asiático Tian incluiu no cardápio oito pratos inspirados nas cozinhas chinesa e coreana, como o ‘Szechuan Chicken’ (R$ 29; foto), com pedaços de frango, batata, pimentões e amendoim salteados ao molho ‘Szechuan’; e o ‘Efu Noodles’ (R$ 38), massa chinesa com lagostins e shitake ao molho de gengibre.

Confira outras sugestões do menu:

– Kimchi com Pancetta e Nori (R$38), feito com arroz de jasmin salteado, gengibre, alho e acelga temperada com molho coreano, servido com um ovo frito com gema mole

– Sweet and Sour Fish (R$38), iscas de peixe branco empanado em massa de tempurá, com molho agridoce de abacaxi chinês

– Polvo Grelhado (R$ 37) com brócolis, picles de rabanete e servido com molho à base de shoyu e gengibre

R. Jerônimo da Veiga, 36, Itaim Bibi, 2389-9399.