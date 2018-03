Foto: Divulgação

Para comemorar o Ano-Novo chinês, o asiático Tian serve um menu especial com três pratos à base de pato (R$ 150, para duas pessoas), no jantar de quinta a sábado e no almoço de domingo. A pedida inclui o ‘Pato de Szechuan’, cozido a vapor e frito; ‘Crispy Duck Salad’ e ‘Dumplings de Pato’ (foto).

R. Jerônimo da Veiga, 36, Itaim Bibi, 2389-9399. Até 19/3.