Thom Andersen ganha mostra no Centro Cultural São Paulo

O CCSP realiza, até domingo (17), a mostra Hollywood e Além: o Cinema Investigativo de Thom Andersen dedicada ao cineasta americano. A programação conta com de 18 de seus trabalhos, muitos deles inéditos no país. Entre os destaques estão filmes como ‘E Quando Eu Morrer, Não Ficarei Morto…’ (1975) e ‘Los Angeles Por Ela Mesma’ (2003; foto). Pág. 37

Hoje (15):

17h – California Sun (2015), Get Out of the Car (2010) e Tectonics (2012), de Thom Andersen.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h – Los Angeles por Ela Mesma (2003), de Thom Andersen.

Sáb. (16):

15h – Koh (2010), Hollywood Vermelha (1996), de Thom Andersen.

17h30 – A Trilogia de Tony Longo (2014) e Topofilia (2015).

19h30 – Notfilm (2015) e Film (1965), de Thom Andersen.

Dom. (17):

17h30 – Um Filme de Rock ‘n’ Roll (1967) e Reconversão (2012), de Thom Andersen.

19h30 – Marseille Après La Guerre (2015) e E Quando Eu Morrer, Não Ficarei Morto… (2015), de Thom Andersen.

Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1.000, metrô Paraíso, 3397-