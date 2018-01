The Year é nova balada na Vila Leopoldina

Foto: Mila Haluhy/divulgação

Nova pista da música eletrônica, a balada The Year (foto) ocupa um antigo galpão com ambientes modernos, na Vila Leopoldina. Neste sábado (24), o espaço promove a festa vespertina ‘CREEP’, com a participação do DJ Alexi Delano.

R. Mergenthaler, 1.167, V. Leopoldina, 3645-1927. Sáb. (24), 15h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. www.theyear.com.br

Confira outras dicas de balada:

Baile do Zeh Pretim

O baile carioca – com open bar – será comandado pelos DJs Zeh Pretim, Zedoroque e Rapha Lima. Na trilha, indie rock, black, hip hop, soul e muito funk. Av. Mofarrej, 800, V. Leopoldina. Sáb. (24), 18h. R$ 240/R$ 320. www.ingresse.com/baile-zehpretim

Canto da Ema

Neste sábado (24), show das bandas de forró Seu Jorge do Rastapé e Ó do Forró. Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Sáb. (24), 21h30/5h. R$ 25/R$ 32.