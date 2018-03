The Sonics faz show em São Paulo

Pedro Antunes

Aos 70 anos, Jerry Roslie garante que os gritos responsáveis por tornar sua banda, The Sonics, famosa há quase meio século, ainda são selvagens, como nos velhos tempos. Após lançar dois discos na década de 1960, o grupo se desfez. Mas, recentemente, Roslie decidiu colocar o Sonics de volta à ativa e, juntamente com um álbum de inéditas, anunciou uma turnê pelos Estados Unidos e, surpreendentemente, uma passagem pelo Brasil. A banda fará sua estreia em São Paulo na quinta (5), no Audio Club. “Espero que gostem, para que a gente possa voltar”, diz Roslie.

The Sonics

‘The Witch’ e ‘Psycho’, alguns dos maiores sucessos do grupo, estarão na apresentação. Ao serem lançadas, as canções causaram histeria nos jovens mais rebeldes, amantes das jaquetas de couro e do gel no cabelo, e acabaram censuradas nas rádios mais tradicionais de Tacoma, no estado norte-americano de Washington. Mesmo sem querer, o Sonics ajudou a fomentar o movimento underground, à parte da grande indústria fonográfica da época, impulsionando outros gêneros e movimentos musicais como o punk, que viria a nascer com o Stooges, e até a cultura do garage rock, na qual as guitarras e a qualidade precária de gravação dão mais intensidade e veracidade às canções.

O novo disco da banda, ‘This Is the Sonics’, chega às lojas no fim de março, mas a banda deve apresentar algumas das composições desta safra por aqui – é o caso de ‘Bad Betty’, lançada como single, há um mês. “Pensamos: ‘Se as pessoas ainda compram os álbuns antigos, porque não dar um disco novo?’”, comenta Roslie. Mesmo depois de tanto tempo, o vocalista diz sentir o mesmo furor ao voltar ao estúdio. “Ainda é algo natural. Fico muito animado e gosto de colocar tudo para fora.”

ONDE: Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. QUANDO: 5ª (5), 23h30 (abertura 21h30). QUANTO: R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.