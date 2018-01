The Sailor lança cerveja da casa e amplia carta

Foto: Marília Jacobson/divulgação

A The Sailor Beer (R$ 16, 300 ml; foto) já está no novo menu de cervejas especiais – com mais de 30 rótulos entre nacionais e importados – do The Sailor Legendary Pub. A bebida é produzida com exclusividade pela Cervejaria Mea Culpa.

Av. Brig. Faria Lima, 2.776, Jd. Paulistano, 3044-4032. 18h/últ. cliente (sáb., 20h/últ.cliente; fecha dom. e 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V. www.thesailor.com.br

Confira outras dicas de bares:

Botecos

Pé pra Fora

A maioria das mesas fica na calçada – e este é o charme do lugar. Despojado, o bar prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho torrado (R$ 66,10) ou catupiry (R$ 70,10), e que chegam à mesa em uma chapa de ferro bem quente. Para beber, há cerveja Heineken, Original, Bohemia (R$ 10,80, cada), Brahma e Skol (R$ 9,50, cada). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb. e dom., até 19h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pepraforabar.com.br

Sachinha

Aberto em 2003, é uma filial do Sacha, na Vila Madalena. Prepara o ‘Cupim Encasqueirado’, com a carne cortada como aperitivo (R$ 64,90, para dois), e a picanha com alho (R$ 85,60, para dois). Para beber, fique com as cervejas em garrafa: Bohemia, Brahma, Original e Serramalte (R$ 8,90, cada). R. Pascoal Vita, 208, Alto de Pinheiros, 3815-0809. 12h/1h (dom. e fer., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardosacha.com.br

Botecos chiques

Bar Birô

O tom nostálgico é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG). De lá também vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’, com torresmo e mandioca frita ou polenta (R$ 39,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,40, o claro; R$ 9,50, o black). De 4ª a sábado, há música ao vivo, como sertanejo, rock, samba e MPB. R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 12h/2h (sáb., até 3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (3ª a sáb., a partir das 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. ao lado: R$ 20. www.barbiro.com.br

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto (R$ 28,90, nove unid.) e do bolinho de mandioca com carne-seca (R$ 19,50, dez unid.). O chope Brahma (R$ 7,90, claro) não decepciona. Para as mulheres (e só para elas), na compra de uma caipirinha de saquê (R$ 21,90), a segunda é grátis. Às quartas, o bar serve feijoada (R$ 34). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 11h40/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.excelentissimo.com.br

Choperias

Braugarten

Os barris de produção de chope, que dão o tom à decoração, denunciam o forte da casa, que funciona dentro do Shopping Higienópolis: as canecas de chope claro (R$ 12,90) e escuro (R$ 12,90) são de longe as mais pedidas. Os quitutes da culinária alemã fazem o par ideal. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 95,90, para dois) vem com joelho de porco, costelinhas suínas, salsichas, vitela, batatas cozidas, chucrute e purê de maçã. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.brau.com.br

Drinques

SubAstor

Com ambiente inspirado na década de 40, o bar – localizado no subsolo do Astor – atrai um público que gosta de jazz, soul e rock anos 80. Na segunda (26), a casa retoma os encontros mensais SubSociety. Nesta edição, o bartender Fabio la Pietra divide o balcão com Benny Novak, primeiro chef convidado. No menu, drinques e petiscos inspirados na cozinha do sul dos EUA (R$ 150; www.foodpass.com.br).

R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/3h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.subastor.com.br

Happy hour

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista. Outro quitute irresistível são as coxinhas (R$ 25,90; oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,30 (claro) e R$ 8,20 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 15h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

Música ao vivo

Piratininga Bar

Tem ambiente à meia luz e decoração que remete à São Paulo das décadas de 30 e 40. A trilha sonora, executada ao vivo, reveza-se entre jazz, bossa nova e MPB. Na quarta (28), o trio de música latina La Negra Luz apresenta o Especial Mercedes Sosa, a partir das 21h. Para beber, há boas caipiroscas de frutas (R$ 19/R$ 25). R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (5ª a sáb., até 2h30; dom., 16h/ 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos. Couv. art.: R$ 15/R$ 30. www.piratiningabar.com.br

Para comer

Balcão

O balcão em formato ziguezague, com 25 m de comprimento, é disputado. A casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrame’ (R$ 30) e o ‘Balcão Vegetariano’, com cogumelo, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula (R$ 29), estão entre os destaques. O chope Oak Bier custa R$ 6,20. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas portuguesas. Entre os destaques do cardápio estão a porção de bolinhos de bacalhau (R$ 46, 12 unid.) e o ‘Bacalhau do Chef’, uma posta no azeite, com batatas ao murro, cebola assada e ovo cozido (R$ 95). Para beber, há chope Brahma (R$ 8,10, claro; R$ 9,20, black) e 180 rótulos de vinho. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/0h (6ª, sáb., dom. e fer. 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 22. www.barespiritosanto.com.br

Taberna 474

A casa de inspiração lusitana é um empreendimento de Luís Felipe Moraes, dono do Adega Santiago. Do cardápio, alheira (R$ 43) e sardinhas grelhadas (R$ 45) são boas opções para petiscar. Na terça (27), servirá um jantar de quatro etapas harmonizado com vinhos da produtora Filipa Pato (R$ 185, por pessoa). Entre os pratos, ‘Polvo à Tasquinha’ e costela assada com farofa. R. Maria Carolina, 474, Jd. Paulistano, 3062-7098. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/19h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

The BlackHaus Halloween

A fantasia é traje obrigatório – e a melhor ganhará uma passagem para Nova York. Para animar a pista, os DJs Big in Japan e TheBlackHaus Crew. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Barra Funda, 3063-3242. Hoje (23), 23h/6h. R$ 70/R$ 90. Cc.: M e V. www.hautestore.com.br