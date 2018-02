Sanduíche ‘grego’ do The Fifties (Foto: Divulgação)

O ‘Greek Lamb Burger’, com hambúrguer de cordeiro, queijo feta, molho grego, relish de cebola, pepino e azeitonas pretas (R$ 34; foto), é uma das novidades no cardápio da rede The Fifties, que passa por reformulação. A casa da R. Funchal foi a primeira a ganhar ambiente, pratos novos e drinques.

R. Funchal, 345, V. Olímpia, 3842-2636.