Texto inédito de Newton Moreno aborda conflitos entre mãe e filha; confira outras estreias de teatro

Com texto inédito de Newton Moreno e direção de Inez Viana, a peça Imortais tem como ponto de partida um ritual fúnebre açoriano conhecido como ‘coberta da alma’. Nele, um familiar assume a identidade de quem faleceu por um dia inteiro.

Tal prática dá o tom de toda a trama, marcada por dicotomias entre vida e morte, tradições e novas dinâmicas. No enredo, uma matriarca doente e desenganada, vivida por Denise Weinberg, reencontra a filha (Michelle Boesche), que fugiu de casa há anos.

Conservadora, ela precisa lidar com a notícia de que a jovem está noiva de uma mulher em processo de transição de gênero (Simone Evaristo). Em meio a segredos do passado, surge o confronto entre costumes e liberdade.

80 min. 14 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 30/7. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS DE TEATRO

Nu de Botas

Com direção de Cristina Moura, a peça parte do livro homônimo do escritor Antônio Prata. O enredo reúne momentos marcantes da infância de um garoto nascido no fim dos anos 1970. 75 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 6ª (23). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 23/7.

O Compositor Delirante

No monólogo assinado e estrelado por Daniel Kronenberg, Beethoven trava discussões filosóficas com nomes como Mozart e Goethe. 50 min. 12 anos. Inbox Cultural (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, Pinheiros, 99587-4150. Estreia 5ª (29). 5ª, 21h. R$ 40. Até 27/7.

Herança de Sangue

Na comédia de Nivia Maziero, um casal de idosos cria planos para que um consiga se livrar do outro. 60 min. Top Teatro (80 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia sáb. (24). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 30/7.

Lívia

A peça do Coletivo Preto, encenada e escrita por Licínio Januário e Sol Menezzes, retrata a passagem do tempo na vida de um casal. 60 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia sáb. (24). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 30/7.

Tigrela

Neste thriller noir fantástico sobre poder, sexo e tecnologia, um território conhecido como Ciranda de Pedra passa a ser liderado pelo sistema operacional Tigrela. Dir. Lucas Sancho. 60 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 6ª (23). 6ª, 21h. R$ 40. Até 11/8.