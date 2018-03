Texto de Chekhov ganha tom contemporâneo em nova peça

Por Maria Eugênia de Menezes

Elenco: obra tem Noemi Marinho e Renato Borghi (Foto: Ligia Jardim/divulgação)

A importância das coisas desimportantes. Toda a obra de Anton Chekhov volta seu olhar para acontecimentos comezinhos, questões da vida comum, ordinária, de qualquer um. Em 1 Gaivota – É Impossível Viver Sem Teatro, que estreia hoje (17), no Sesc Consolação, o diretor Nelson Baskerville adapta o texto do autor russo, dando à trama um colorido contemporâneo, mas sem situá-lo em nenhuma época específica.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não é preciso montar os clássicos com reverência. Não tenho pudor em tirar tudo aquilo que soe rançoso para os dias de hoje”, observa o encenador, reconhecido por suas montagens de linguagem anárquica, como ‘Luis Antônio-Gabriela’.

Para contar a história do jovem e angustiado artista, Kóstia, e seus conflitos com a mãe, uma atriz vaidosa, o elenco combina nomes da nova geração, como Rafael Primot, a veteranos do teatro paulistano, entre eles Renato Borghi e Pascoal da Conceição.

Na encenação, elementos do passado mesclam-se a referências atuais, com o uso de projeções e microfones. 120 min. 16 anos.

ONDE: Sesc Consolação. Teatro (320 lug). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-0000.

QUANDO: Estreia hoje (17). 6ª e sáb., 20h; dom.: 18h. Até 24/5.

QUANTO: R$ 40.