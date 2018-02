Tête à Tête tem novos pratos e horário

Foto: Rubens Kato/divulgação

Os chefs Gabriel Matteuzzi e Guilherme Vinha apresentam novos pratos no Tête à Tête, que passa a atender apenas no jantar, de segunda a sábado. As ostras de Cananeia em quatro versões (R$ 35), o arroz de pato no tucupi (R$ 72) e a sobremesa ‘Morangos e Tomates’ (R$ 32; foto) estão entre as novidades.

Outras sugestões do menu:

Caldeirada de Peixe (R$ 56)

Paleta de Javali com nhoque de abóbora (R$ 77)

Bochecha de Boi (R$ 65).

R. Dr. Melo Alves, 216, Cerq. César, 3796-0090.