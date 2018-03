Testamos 12 novas hamburguerias paulistanas

Várias delas podem lembrar uma rede fast-food, com atendimento despojado e pedidos feitos diretamente no balcão. Mas, no cardápio, hambúrgueres básicos convivem com receitas mais criativas, que incluem ingredientes como carne de búfalo, couve frita e queijo coalho. Cada uma com seu estilo, o fato é que as hamburguerias não param de se espalhar pela cidade. E foi para testar as casas que surgiram nos últimos meses que fomos às ruas. André Carmona, Júlia Corrêa, Lucinéia Nunes e Marina Vaz, com Humberto Abdo e Stefano Wrobleski (especial para o Estado)

HAREBURGER

A rede carioca, criada em 2006, ganhou unidade por aqui. A proposta é diferente: ser um fast-food…vegetariano. Entre os hambúrgueres de soja, aposte no ‘Tradicional’ (R$ 15,90; foto), com pão integral, cheddar, alface, tomate e mostarda de ervas finas. Por R$ 27,90, vem no combo com bebida (como suco natural) e acompanhamento (salada, batata rústica ou banana chips). R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 53, Pinheiros, 3061-1590. 12h/ 22h (5ª a sáb., 12h/23h; dom., 13h/21h).

BUZINA

Os sócios Marcio Silva e Jorge Gonzalez comandaram um food truck por quatro anos. Agora, o negócio tem sede fixa – e ganhou mais opções de entradas e sanduíches. O hambúrguer ‘Buzina’ (R$ 27), com queijo, bacon, aioli e fritas dentro, continua entre os mais pedidos. Outro que vem fazendo sucesso é o ‘Patty Melt’(R$ 26), com cebola tostada e gruyère no pão de centeio. R. Cunha Gago, 590, Pinheiros, 3853-6511. 12h/16h e 18h/23h (sáb. e dom., 12h/23h).

BRASA BBQ

Depois de dois anos funcionando como food truck, a lanchonete tem, agora, ponto fixo. Com tijolos aparentes e toque industrial, o salão é decorado com utensílios gastronômicos – tábuas de cortar carne viram assento para as cadeiras; e um cutelo é usado como maçaneta da porta. São seis tipos de hambúrgueres, como o brasileiríssimo ‘Uai’, com queijo da Canastra, couve frita, pimenta biquinho e redução de rapadura (R$ 28; foto). Vale provar o ‘Champs’, com gruyère, shitake e shimeji, mostarda à l’Ancienne e cream cheese (R$ 32). E, apesar da vocação ‘carnívora’ da casa, há opções como o delicioso ‘BBQ Veggie’, com berinjela e abobrinha grelhadas, muçarela, melted cheese, vinagrete e chimichurri na baguete de parmesão (R$ 23). R. Cerro Corá, 988, V. Romana, 2659-7673. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 12h/15h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

BOX ST. BURGER & BAR

A hamburgueria segue a tendência de casas instaladas em contêineres. O ambiente é descontraído e o serviço, informal: você se dirige ao caixa, faz o pedido e espera o lanche. No cardápio, há dez opções de hambúrgueres. Destaque para o ‘Box St.’ (R$ 29), que leva um disco de 170 g, cheddar inglês, bacon, cebola, picles e maionese – tudo no pão australiano. R. Joaquim Távora, 991, V. Mariana, 2495-9603. 18h/0h (6ª e sáb., 12/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

BURGUER FUN

No pequeno salão da casa (foto), aberta há poucas semanas, uma das paredes exibe o enxuto cardápio. São dois tipos de hambúrgueres, simples e bem feitos – de carne bovina (R$ 23,90) ou vegetariano, à base de abóbora (R$ 24,90). Eles são o ponto de partida para a escolha do pão (tradicional ou francês); um tipo de queijo (prato, cheddar ou gorgonzola); e três outros complementos (como alface, bacon, cebola roxa ou caramelizada). Para acompanhar, onion rings sequinhas (R$ 12) ou batata frita (R$ 8). O atendimento é gentil e caloroso, com o próprio dono atrás do balcão. R. Purpurina, 94, V. Madalena, 2638-0478. 12h/22h (fecha 2ª).

JACK STEAK BARBECUE & SANDWICH

O lugar – que funcionava como casa de espetinhos – surge com nova proposta, privilegiando hambúrgueres e steaks. O salão é inspirado nos açougues nova-iorquinos, com paredes pretas e mobiliário vermelho. Feitos com um blend de cortes das raças Wagyu e Angus, os discos altos de carne entram na composição do cheese burguer (R$ 22) e de versões mais incrementadas – como o saboroso ‘Bacon BBQ Burger’ (R$ 28). Uma pedida mais leve é o ‘Fit Burger’ (R$ 32; foto), que leva hambúrguer de carne de búfalo, muçarela de búfala, tomate e pesto de manjericão, no pão integral. Vale dividir as fritas cobertas com peito bovino assado e desfiado e creme azedo (R$ 28). Arremate com o milk-shake de pipoca (R$ 22). R. Pedroso Alvarenga, 935, Itaim Bibi, 3073-1480. 11h30/0h (2ª, 11h30/15h).

BL6 BURGER & LAMB

Um pedaço dos Estados Unidos em pleno bairro de Moema. Assim pode ser descrita esta hamburgueria, que tem ambiente descolado, lambe-lambe e bandeira americana nas paredes, luminárias feitas com placas de carro e, nas caixas de som, muito rock’n’roll. Lá, o próprio cliente monta o lanche. Primeiro, escolhe entre hambúrguer de fraldinha, vegetariano e de cordeiro (especialidade da casa!). Depois, pão

tradicional ou artesanal. Os ‘toppings’ podem ser até oito – e incluem opções como alface, queijo (prato ou cheddar), pimenta, bacon, tomate, picles e cogumelo. O ‘Lamb Burger’, feito com cordeiro, sai por R$ 26. E o ‘Bacon Cheeseburger’, de fraldinha, R$ 22. A porção de fritas, tanto rústica quanto palito, custa R$ 10. R. Canário, 745, Moema, 4801-6079. 12h/ 15h e 18h/23h (3ª, 18h/23h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e último domingo do mês).

MENCA BURGER

Tanto os hambúrgueres quanto os molhos são feitos na casa. No menu, o ‘Brazilian’ (R$ 35,80) leva disco de picanha Angus, alface, tomate, muçarela, cebola salteada na manteiga e maionese artesanal. Já o ‘Menca Burger’ (R$ 34,80; foto) vem com dois hambúrgueres, cheddar, alface, tomate, picles e cebola roxa. Para beber, o ‘Milk Menca de Amarula’ (R$ 21,80) é dos mais pedidos. R. do Acre, 73, Mo- oca, 4329-0096. 11h30/23h (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

BLACK TRUNK BRASIL

Com grandes janelas de vidro na fachada (foto), a hamburgueria fica na esquina de uma das avenidas mais movimentadas da Mooca. No cardápio, o ‘Sunset’ (R$ 33) é feito com 200 g de hambúrguer, bacon, cheddar inglês, agrião, maionese e cebola caramelizada. A casa também produz o próprio gelato, como o de doce de leite (R$ 14), em porção que pode até ser compartilhada. Av. Paes de Barros, 2.057, Mooca, 2925-2600. 12h/23h (sáb. e dom., até 23h45).

BIKE BURGUER

Criada em 2014, a food bike do fotógrafo Danilo Tanaka ocupa, ainda hoje, a esquina da Alameda Rio Claro com a Avenida Paulista. Mas, agora, a loja acaba de inaugurar um ponto fixo na região de Santa Cecília. Na pequena hamburgueria, o clima segue despojado. Com bicicletário na calçada, a casa tem um único balcão, longo e alto, para ser compartilhado. Da cozinha, que fica à mostra, saem hambúrgueres artesanais bem básicos. Entre as seis opções, estão os tradicionais cheese burguer (R$ 14) e cheese salada (R$ 15). Há também uma boa versão vegetariana, o ‘Veggie Burguer’ (R$ 20), com um hambúrguer de legumes de receita exclusiva. Para incrementar os sanduíches, há adicionais como cheddar e bacon (R$ 3, cada). R. Martim Francisco, 162, V. Buarque, 99389-9393. 11h30/15h e 17h/23h (dom., 17h/23h).

BLOODY HELL BURGER

Não se atenha ao ambiente simples – o foco aqui é o hambúrguer. Adaptada em um corredor com decoração de estilo industrial, a lanchonete trabalha com sistema de autoatendimento. O pedido é feito no caixa, logo na entrada, e retirado no balcão da cozinha, nos fundos. Estampado na parede, o cardápio fixo sugere apenas cinco sanduíches, do tradicional cheese burguer (R$ 18) ao ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 22) – montados com pães da Panetteria Attimino e hambúrgueres do açougue The Butcher. Há ainda uma lista de complementos à parte, como cheddar e cebola crispy (R$ 2, cada). Na lousa, está a criação da semana – no dia da visita, tinha o caprichado ‘Muy Top Burger’ (R$ 29), com carne, queijo prato, bacon picado, molho de tomate, cebola crispy, rúcula e picles. Para acompanhar, batata rústica (R$ 8). R. Iaiá, 31A, Itaim Bibi, 3078-0857. 11h45/15h30 (5ª a sáb., 11h45/15h30 e 18h30/22h30; fecha dom.).

SIMBALAÊ

Em bancadas coletivas ou nas mesinhas que ficam na calçada, os clientes provam petiscos e hambúrgueres com toques da culinária nordestina, como a porção de ‘Dadinho de Tapioca’ (R$ 23), feita com queijo derretido e acompanhada de geleia de pimenta. O ‘Coalho Burguer’ (R$ 26; foto) leva um disco de 160 gramas de carne, cebola caramelizada, queijo coalho, carne de sol desfiada, bacon e um fio de melaço. R. Guaicuí, 75, Pinheiros, 3032-0140. 18h/0h (6ª, 12h/1h; sáb., 16h/1h; fecha dom. a 3ª).