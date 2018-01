Tess Kitchen abre na Vila Olímpia com vitrine recheada de brownies e cookies

Foto: Natália Nóbrega/divulgação

O simpático deck de madeira com vasinhos suspensos dá as boas-vindas no recém-aberto Tess Kitchen. Até o início do ano, a casa funcionava como ateliê da confeitaria Adoro Brownie, da chef Tess Abreu em parceria com a tia. Com o fim da sociedade, Tess reformou o espaço e reabriu com nova proposta: um misto de doceria e café, com cardápio ampliado.

Os brownies, claro, continuam na vitrine – de massa úmida e em versões como brigadeiro, doce de leite, limão-siciliano e vegano (R$ 9/R$ 10). Também vale perguntar sobre os cookies do dia. Fresquinhos, são feitos nos sabores chocolate chips, chocolate branco e Oreo (R$ 6, cada). Para fazer companhia, vá de cappuccino (R$ 6) ou chocolate quente cremoso com marshmallow (R$ 8).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: divulgação

Ainda na seleção açucarada estão muffins (R$ 7), cheesecakes (R$ 10, a fatia) e sobremesas montadas na hora e acompanhadas de sorvete, caso do ‘Pizookie’ (R$ 15), um cookie servido quente com ganache de chocolate. Outra pedida é o waffle com Nutella ou na versão sem glúten, coberto com manteiga de amendoim e geleia (R$ 18, cada).

Antes de se render aos doces, dá para pedir um prato rápido, como ovos mexidos com queijo e tomate (R$ 16), omelete de salmão e cream cheese (R$ 30) ou quiche com salada (R$ 20).

ONDE: R. Gomes de Carvalho, 116, V. Olímpia, 4112-4842.

QUANDO: 9h/18h (sáb., 10h/14h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.