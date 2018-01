Terror de Guillermo Del Toro está entre estreias de cinema da semana

Com filmes como ‘Hellboy’ (2004) e ‘O Labirinto do Fauno’ (2006) no currículo, a preferência do mexicano Guillermo Del Toro pela fantasia e pelo sobrenatural é notória. Colina Escarlate reafirma essa predileção e data, inclusive, do mesmo período.

O roteiro foi escrito com Matthew Robbins após o lançamento de ‘O Labirinto do Fauno’ (2006) (de lá para cá, a trama foi vendida à Universal e quase não foi dirigida por Del Toro). De inspirações românticas e góticas, trata-se de um filme de terror à moda antiga, com mansões assombradas e espíritos maléficos.

A história se passa no século 19, em Buffalo, em Nova York, onde a aspirante a escritora Edith Cushing (Mia Wasikowska) tenta publicar um livro sobre fantasmas. Chegou a ver sua mãe morta – numa aparição na qual pedia para que a jovem Edith ‘tomasse cuidado com a colina escarlate’.

O que leva a moça ao encontro do perigo é sua paixão pelo baronete inglês Thomas Sharpe (Tom Hiddleston). Assim que a escritora conhece o nobre, muda-se para uma mansão decadente na Inglaterra. Em seguida, passa a ver fantasmas, que a deixam desconfiada sobre as intenções do nobre e de sua irmã, Lucille (Jessica Chastain).

Com trama clássica, ‘Colina Escarlate’ encontra qualidade na execução. Tudo contribui para uma atmosfera tétrica – da fotografia sombria aos figurinos e cenários suntuosos. Rafael Abreu

Amor, Drogas e Nova York nasceu do encontro entre Arielle Holmes e os diretores Joshua e Ben Safdie. Ao conhecer a garota, na época uma adolescente viciada em heroína, eles a encorajaram a escrever suas memórias. É a própria Arielle que interpreta a protagonista Harley, na trama baseada em seus escritos.

Em Operações Especiais, Cléo Pires interpreta uma jovem que, apesar de se formar em turismo, passa em concurso e entra na Polícia Civil carioca. Enquanto tenta provar seu valor na instituição, ela é integrada a uma equipe de agentes especiais – o objetivo da unidade é combater uma onda de crimes na cidade fictícia de São Judas do Livramento.

OUTRAS ESTREIAS

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia O filme aborda a vida da cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 23 anos. No sábado (17), às 20h30, a sessão no Caixa Belas Artes é seguida de show de Miranda Kassin.

Música, Amigos e Festa

(We Are Your Friends, Reino Unido-França-EUA/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Max Joseph. Com Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski. Cole, um jovem DJ, passa os dias tentando produzir uma faixa que será um sucesso nas pistas. Ao conhecer James, um DJ mais velho, descobre um mentor, mas se apaixona pela namorada dele.

Parceiras Eternas

(Life Partners, EUA/2014, 93 min.) – Comédia. Dir. Susanna Fogel. Com Leighton Meester, Gillian Jacobs, Adam Brody. Sasha e Paige são amigas inseparáveis, que dependem uma da outra para tudo. Um novo namoro na vida de Paige, no entanto, configura um teste para a relação das duas.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Intrigas amorosas se formam durante o ensaio da peça do diretor Arnold. Nela, sua mulher, o ex-amante dela e uma ex-prostituta, agora atriz, formam um triângulo amoroso.

