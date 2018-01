O bar do Terraço Itália lançou, este mês, duas novas caipirinhas: a ‘Mulata’, com limão taiti, limão-siciliano e rapadura (R$ 28); e a ‘Arábica’, com limão taiti, café, xarope de gengibre e tintura de pimenta (R$ 28; foto). Av. Ipiranga, 344, 42º andar, Centro, 2189-2929. 15h/0h (6ª, 15h/1h; sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

