Terraço Itália celebra 50 anos com drinques especiais e outras dicas de restaurantes

Foto: Gui Gomes

A Casa Europa lançou um menu de tapas para harmonizar com drinques à base de gim brasileiro Arapuru. Qualquer combinação sai por R$ 52, como a de negroni com vieira fresca com limão e raiz forte (R$ 52; foto). Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/21h).

Foto: Giuliana Nogueira

O Suri Ceviche & Bar agora abre para o almoço, às sextas-feiras, com um menu executivo que inclui entrada, prato e sobremesa, por R$ 45. Na seleção, que muda a cada semana, pode ter ceviche e ‘Sopa Colorada’ (foto), de tomate assado e abacate. R. Mateus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763. 19h/23h (4ª e 5ª, 19h/0h; 6ª, 12h/15h e 19h/0h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

Foto: Johnny Mazzilli

Para celebrar seus 50 anos, o Terraço Itália convidou cinco bartenders para recriar um drinque que represente cada década. Até o fim de maio, será servido o ‘Say my Name’ (R$ 42; foto), de Marcelo Serrano, com cachaça, licor maraschino e pepino. Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/23h).

Confira dois novos restaurantes na capital:

Casa Ravióli

Difícil não reparar no pôster do chef Roberto Ravioli ao lado do cantor Luciano Pavarotti. Da cozinha, saem pratos de sucesso do chef, como ‘La Trippa della Nonna’ (R$ 53), dobradinha com feijão branco, lombo e linguiça; e a língua com purê (R$ 53). Entre as novidades, está o polvo grelhado com batatas (R$ 67). Da seleção de massas, prove o potente ‘Mezze Maniche all’Amatriciana e Calamaretti’ (R$ 54), com pancetta e lulinhas. Na ala dos doces, há pedidas como tiramisú (R$ 25). R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros, 3083-1625 (76 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tamarilho Bistrô

Em um salãozinho charmoso, aposta no conceito de comida funcional. Os pratos estão sinalizados quando são vegetarianos, sem glúten ou sem lactose. Das entradas, prove a linguiça de frango orgânico com shimeji e cebola caramelizada, acompanhada de minipães de polvilho (R$ 25). Dos principais, há opções como o filé mignon ao molho de cacau e nhoque de abóbora e amaranto (R$ 45); e peixe com crosta de amêndoas, purê de mandioca e ratatouille de legumes (R$ 41). R. José Ramon Urtiza, 635 F, Panamby, 2892-4508 (40 lug.). 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.