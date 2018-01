O Terno e Boogarins se encontram no palco; confira outras opções de shows da semana

Sexta (26)

Lucas Santtana

Atração do projeto ‘Outro Repertório’, o cantor e compositor apresenta músicas de Raul Seixas com temperos jamaicanos.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rosa Passos

Em show baseado no álbum ‘Samba Dobrado – Canções de Djavan’ (2013), a cantora interpreta músicas do compositor alagoano.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Terno

O Terno e Boogarins

Com afinidades estéticas, os dois grupos cruzam seus repertórios.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (26) e sáb. (27), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

Na apresentação criada especialmente para o projeto ‘Sala de Estar’, a cantora interpreta ‘Ligia’ (Tom Jobim), ‘Esses Moços’ (Lupicínio Rodrigues), entre outras músicas.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (26) e sáb. (27), 21h; dom. (28), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (27)

João Donato

O pianista comanda apresentação com músicas instrumentais que fazem referências às festas juninas.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Com nítida influência do glam rock, o artista pernambucano é atração da festa Pardieiro. Leandro Pardí, Pedro Cerqueira e Madimboo ficam a cargo da discotecagem.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (27), 23h30 (abertura). R$ 40/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Oswaldo Montenegro

‘A Porta da Alegria’ é o novo show do artista, cujo foco é destacar seu lado trovador. Os sucessos ‘Lua e Flor’ e ‘Bandolins’ fazem parte do espetáculo.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (27), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

O cantor e compositor apresenta as músicas do álbum ‘Euforia’ (2015), no qual incorpora a seu trabalho ritmos latinos e afro-brasileiros.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (27), 21h (abertura, 20h). R$ 25. Cc: não aceita. Cd.: M e V.

Rosa Passos

O Terno e Boogarins

Timbalada

O grupo que é uma das sensações do carnaval da Bahia apresenta sucessos como ‘Toneladas de Desejo’.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (27), 22h (abertura). R$ 110/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zizi Possi

Dom. (28)

Bixiga 70

O grupo apresenta as músicas de seu terceiro álbum, que leva apenas seu nome. Gravado em agosto do ano passado, o CD traz músicas como ‘Ventania’, ‘Mil Vidas’ e ‘Machado’, calcadas na sonoridade que passa pelo afrobeat e pelo jazz.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (28), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos

Zizi Possi

2ª (29)

Felipe Cordeiro

Ele mescla pop com lambada, tecnobrega, cumbia e carimbó. O artista paraense destaca o repertório do CD ‘Se Apaixone Pela Loucura do seu Amor’ (2013), que dá sequência à mistura de sucesso de ‘Kitsch Pop Cult’ (2012).

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (30)

Jesse Harris

O cantor e compositor norte-americano – ganhador do Grammy em 2002 pelo sucesso de Norah Jones ‘Don’t Know Why’ – apresenta músicas do álbum ‘Borne Away’ (2013). Tiê participa do show.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (30), 21h30 (abertura, 20h). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Paula Toller

Com produção de Liminha, ‘Transbordada’ é o quarto trabalho solo da carreira da cantora e compositora. Além das músicas do trabalho mais recente, ela também interpreta sucessos do Kid Abelha, banda da qual é vocalista.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (30), 21h30. R$ 40/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (1º)

Casuarina

O grupo de samba apresenta as músicas do CD ‘No Passo de Caymmi’ (2014). No repertório, clássicos de Dorival Caymmi como ‘A Vizinha do Lado’, ‘Marina’ e ‘Requebre que Eu Dou um Doce’.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (1º), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (2)



Nenhum de Nós

‘Sempre É Hoje’ é o título do mais recente trabalho da banda, que o lança neste show.’Foi Amor’, ‘Estrela do Oriente’ e ‘Milagre’, escolhida como single, são algumas das músicas inéditas.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 5ª (2), 21h. R$ 50/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Walter Franco

Um dos compositores mais inventivos da MPB, ele continua a celebrar seus 70 anos. ‘Coração Tranquilo’ e ‘Feito Gente’ são alguns dos sucessos do artista, revelado em 1972 com ‘Cabeça’.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (2), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Especial

A Gente Faz a Festa

Projeto de Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-integrantes do Exaltasamba. Ao lado dos convidados Pinha e Izaias Marcelo, eles relembram músicas como ‘Eu me Apaixonei pela Pessoa Errada’. Hellen Caroline e Lucas Morato fazem o show de abertura.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (2), 21h (abertura) e 23h (show principal). R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica



Maria Tudor

Atração da série Tardes de Ópera. Cenas da obra de Emilio Praga baseada na peça de Victor Hugo são interpretadas, tendo a soprano Ísis de Carvalho no papel título. O pianista Flávio Lago fica a cargo do acompanhamento.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (28), 17h. Grátis.

OCAM

Comemorando 20 anos, a orquestra faz concerto com participações da soprano Rosemeire Moreira, do Coral Paulistano Mário de Andrade e do Coro Luther King. Gil Jardim é o regente.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (28), 11h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp Masp

A série traz o Quinteto de Sopros da Osesp, sob o tema Os Caminhos da Modernidade. Especialistas relacionam o repertório executado com a obra ‘Cinco Moças de Guaratinguetá’, de Di Cavalcanti.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp, 3266-3645. 3ª (30), 19h30. R$ 100. Cc. todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Koh

A regente titular Marin Alsop está à frente da Osesp em concerto com participação da violinista Jennifer Koh e do coro da Osesp. Obras compostas por Giovanni Gabrieli, Anna Clune e Gustav Holst estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (2), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Dausgaard rege Strauss

O tenor Stig Andersen, a soprano Gun-Brit Barkmin e a mezzo soprano Denise de Freitas interpretam trecho da ópera ‘Salomé’, de Strauss. Com regência de Thomas Dausgaard, a orquestra toca a abertura ‘Helios’, de Carl Nielsen, e ‘Valsas Nobres e Sentimentais’, de Ravel.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (26), 21h. R$ 19,50/R$ 89. Sáb. (27), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.