Terceira parte do reboot iniciado em 2009, ‘Star Treck: Sem Fronteiras’ está entre as estreias da semana

Star Treck: Sem Fronteiras (Star Treck, EUA/2016, 122 min.) Terceira parte do reboot iniciado em 2009, Star Trek – Sem Fronteiras ganha nova direção. J.J. Abrams, responsável até então pelo sucesso da franquia, envolveu-se com as filmagens de ‘Star Wars: o Despertar da Força’, cedendo lugar a Justin Lin (‘Velozes e Furiosos 6’). O filme, que estreia uma semana antes de a série televisiva original completar 50 anos, mostra o terceiro ano de missão da tripulação da Enterprise. A nave, com a dupla de protagonistas Kirk (Chris Pine) e Spock (Zachary Quinto), recebe pedido de socorro. Ao tentarem oferecer ajuda, acabam envolvidos no estratagema de um perigoso inimigo. É a partir daí que se desenvolve o arco do longa: os tripulantes são divididos em duplas e, assim, devem resistir aos ataques à Enterprise, levada a um planeta desconhecido. 10 anos.

82 Minutos (Brasil/2016, 125 min.) – Documentário. Dir Nelson Hoineff. Os 82 minutos do título é o tempo que uma escola do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro tem para desfilar pela avenida. Entretanto, por trás deste tempo, existe um esforço gigante para fazer com que cada aspecto do show seja perfeito. Por meio da Portela, uma das mais tradicionais escolas de samba cariocas, todo o roteiro

do desfile é analisado – desde a escolha do samba-enredo até a apuração dos votos.

Aquarius (Brasil, França/2016) – Drama. Dir. Kleber Mendonça Filho. Com Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos. Clara é jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento que fica na Avenida Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessados em construir um novo prédio no local, os responsáveis por uma construtora já conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado

bem claro que não pretende vendê-lo, ela sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. 18 anos.

A Comunidade (Kollektivet, Dinamarca, Suécia, Holanda/2016, 111 min.) – Drama. Dir. Thomas Vinterberg. Com Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm. Na década de 1970, um casal resolve fundar uma comuna em Copenhague para viver em grupo, mas um caso de amor abala a pequena comunidade. 14 anos. (foto abaixo)

Um Namorado para Minha Mulher (Brasil/2015 106 min.) – Comédia. Dir. Júlia Rezende. Com Ingrid Guimarães, Domingos Montagner e Caco Ciocler. Chico quer terminar o seu casamento com Nena, mas não tem coragem. Nena é muito crítica e brava. Chico, em contrapartida, é mais passivo. Por medo de encarar sua esposa, ele tem a ideia de contratar um amante profissional para conquistá-la. 12 anos.

Loucas de Alegrias (La Pazza Gioia, França, Itália, 118 min.) – Comédia. Dir. Paolo Virzì. Com Micaela Ramazzotti, Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena. Beatrice Morandini Valdirana tem transtorno de personalidade, gosta de fazer drama e se autodenomina condessa. Donatella Morelli é uma jovem tímida e frágil que guarda um doloroso segredo. Ambas são internas de um hospital para mulheres com distúrbios mentais e são consideradas socialmente perigosas. Com o tempo, as duas desenvolvem uma improvável amizade, e fogem à procura de um pouco de felicidade no mundo ‘são’, do lado de fora do manicômio. 14 anos.

Rondon, o Desbravador (Brasil/2016 min.) – Dir. Marcelo Santiago, Rodrigo Piovezan. Com Nelson Xavier, Paulo Reis, Marcos Winter. Marechal Cândido Rondon liderou expedições no território brasileiro e foi responsável pelo primeiro contato com dezenas de nações indígenas, sempre com o lema ‘Morrer se preciso for; matar, nunca’ – o que possibilitou o início de uma convivência pacífica entre índios e brancos. Partindo dos acontecimentos históricos, o filme cria um encontro fictício entre um jornalista e o marechal para uma entrevista em sua residência. Durante todo um dia, Rondon encanta o jornalista com suas histórias cheias de aventura e lembranças – às vezes, tristes; às vezes, divertidas. 12 anos.

O Sono da Morte (Before I Wake, Estados Unidos/2015) – Horror. Dir. Mike Flanagan. Com Jacob Tremblay, Kate Bosworth, Thomas Jane. Um jovem casal adota uma criança órfã cujos sonhos e

pesadelos se manifestam fisicamente durante seu sono. 14 anos