Terça-feira é dia de taco (e margarita) em dobro em vários restaurantes

Foto: Antonio Rodrigues/divulgação

Terça-feira virou dia de taco e margarita em dobro. Pelo menos nas 15 casas que participam do Taco Tuesday. No Obá (R. Dr. Melo Alves, 205, Cerqueira César, 3086-4774), por exemplo, quem pedir o ‘Taco de Pescado Estilo Baja’ (R$ 21; foto), tortilla com peixe dourado e repolho crocante, ganha outro.

A ‘Carne a la Plancha’ (R$ 18), tortilla com carne, purê de feijão e ervas frescas, é a pedida de terça no La Central Restaurante y Taquería (Av. Ipiranga, 200, República, 3214-5360).

Já no Hecho en México (R. Dr. Renato Paes de Barros, 538, Itaim Bibi, 3073-0833), uma das opções é o ‘Tacos Al Pastor’ (R$ 25,80), com carne de porco marinada.

A promoção segue até 20/12 também no Dedo de la Chica (R. Fidalga, 28, V. Madalena, 3819-8522), que sugere o seu ‘Taco Mexicano’ (R$ 24,90).

Confira outras casas que participam do festival:

Cantina El Mariachi. R. dos Pinheiros, 412, Pinheiros, 3081-0055.

Chicano Taqueria. R. Augusta, 976, Consolação, 2371-3542

Don Pancho. R. Joaquim Távora, 1.315, Vila Mariana, 2538-7494

Habañero – Bar das Américas. R. Alfredo Pujol, 1765. Santana, 2950-8219

La Buena Onda. R. Itapura, 859. Tatuapé, 2609-5060

La Mexicana. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 515, V. Olímpia, 3045-1383

Los Bigotes de Frida. R. Casa Forte, 428, Água Branca, 3360-3158

Mexicaníssimo. Av. Nova Independência, 526, Brooklin, 5102-4148

Pacifico Coastal Grill. R. Jesuíno Arruda, 512, Itaim Bibi, 2385-8075

Taquería La Sabrosa. R. Augusta, 1.474, Consolação, 2925-6189