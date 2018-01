Arroz de pato (Foto: divulgação)

O Tempranillo Vinho & Cozinha inicia hoje (13) a Temporada do Arroz Espanhol, que segue até 22/3 com sete receitas. Entre elas, o arroz de pato cozido no caldo da própria carne, bacon, lentilha e radicchio (R$ 52; foto); o arroz com camarão, tinta de lula e manga (R$ 63); e o arroz com cordeiro (R$ 63).

R. Jacques Felix, 381, V. N. Conceição, 3926-5121.