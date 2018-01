Temporada de alcachofra nos restaurantes da cidade

Capellini (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

No Picchi, uma das sugestões do chef Pier Paolo é o capellini com alcachofrinhas e camarões pistola, açafrão e ervas da horta (R$ 80; foto). R. Oscar Freire, 533, Cerq. César, 3065-5560.

Chefs do Stefano Hotel e Restaurante, em São Roque, preparam almoço e jantar na capital, na 3ª (29), com pratos como lasanha de alcachofra (R$ 25). R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 57, Pinheiros, 4172- 9675.

A Pizza Bros realiza o Festival da Alcachofra até 11/10, com pizzas como a ‘Tonno e Carciofi’, com atum, gorgonzola e coração de alcachofra (R$ 67; foto). Av. Moema, 684, Planalto Paulista, 5052-5263.