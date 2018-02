Confira três eventos para o público viciado em cultura pop

Três eventos para o público viciado em quadrinhos, cinema e televisão ocorrem a partir desta semana, homenageando personagens e discutindo vertentes.

Frank Miller é convidado de honra da Comic Con Experience

Durante quatro dias, a Comic Con Experience (CCXP) recebe nomes importantes do universo dos quadrinhos, cinema e televisão. A seleção deste ano tem convidados de peso, entre eles, Frank Miller. Além dele, estarão presentes no evento Mauricio de Souza, Krysten Ritter (intérprete de Jessica Jones na série homônima) e John Rhys-Davies, o Gimli de ‘O Senhor dos Anéis’.

São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, Km 1,5, V. Água Funda. 5ª (3), 4 e 5/12, 10h/22h; 6/12, 10h/20h. 5ª (3): R$ 69,99 (doando um livro)/R$ 240 (bilheteria). 4/12: R$ 99,99 (doando um livro)/R$ 240 (bilheteria). 5 e 6/12 (ingressos esgotados): R$ 999,99 (pacote Business Summit)/R$ 5.999,00 (pacote Full Experience). Vendas pelo site www.lojamundogeek.com.br/ccxp.

No embalo do lançamento de ‘Star Wars: O Despertar da Força’, com estreia prevista para dia 17/12, ocorre a 2ª edição da Star Wars Run. A corrida tem sete quilômetros, e os participantes podem escolher se estão do Lado Negro ou do Lado da Força.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (28), 21h. R$ 160. Inscrições pelo site http://br.starwars.com/starwarsrun.

No dia em que completa um ano da morte de Roberto Bolãnos, intérprete de Chaves, o Fã Clube Chaves e sua Turma realizará o #CHday. A celebração do personagem terá exibição de episódios inéditos, concurso de fantasias, entre outras atividades.

Estação Jovem, S. Caetano do Sul. R. Serafim Constantino, s/nº, modulo II do Terminal Rodoviário Nicolau Delicusp. Sáb. (28), 11h/18h. Grátis (quem levar 1 kg de alimento ganha brinde).