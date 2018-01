Tempo de música: Mudança de Hábito abre a temporada de grandes musicais na cidade

“Quando piso neste palco, meu objetivo é ser feliz”. O sorriso estampado no rosto, desde a preparação no camarim até o fim do espetáculo, comprovam que Karin Hils leva seu lema à risca.

Protagonista de Mudança de Hábito, que estreia hoje (6) no Teatro Renault, ela está à frente de um espetáculo que já foi visto por mais de 5 milhões em todo o mundo. A expectativa, aliás, é de que ela seja um dos atrativos da versão local para conquistar uma bilheteria tão rentável quanto a de ‘O Rei Leão’ – musical antecessor também produzido pela T4F, que, por quase dois anos, teve sessões lotadas.

O musical é inspirado no filme homônimo, sucesso nos anos 1990, e tem como produtora associada a atriz Whoopi Goldberg, atriz do longa. No enredo, a cantora Deloris Van Cartier (Karin Hils) se torna uma testemunha acidental de um crime e tem sua morte decretada pelos assassinos, que temem que ela conte a história à polícia. Em sua fuga, Deloris se esconde em um convento e muda a rotina do local. E, com sua alma transgressora, revitaliza o coro da igreja, que passa a render lucro para as freiras.

“Poucas vezes tive certeza de coisas a meu respeito, do que eu devo fazer profissionalmente. Sou um pouco insegura na minha intimidade”, comenta Karin. “Acho que essa foi a única segurança que tive em minha trajetória, de que este musical era para mim. É a minha cara, a minha energia vibra com a da personagem. Eu queria muito e falei (o papel) ‘vai ser meu’. E hoje é.”

Nas audições, Karin impressionou por atingir toda a extensão vocal que a partitura exige. “É um espetáculo vocalmente complicado”, diz a maestrina e diretora Vânia Pajares, “Ótimos cantores foram reprovados. A Karin atende a todas as nossas necessidades.”

– O papel de grande vilão, Curtis, ficou a cargo de César Mello, que por dois anos foi visto como Mufasa, no musical ‘O Rei Leão’. “Meu personagem canta como se estivesse falando. Para não acabar a música sem fôlego, comecei a correr e cantar ao mesmo tempo. Agora está ótimo.”

– Adriana Quadros é a Madre Superiora, papel que pertenceu à britânica Maggie Smith. Em cena, a atriz encontrou dois grandes desafios: “um solo extremamente complicado, com notas altíssimas, e interpretar uma mulher rígida, que é completamente o meu oposto.”

– Experiente em musicais, Thiago Machado interpreta o policial Eddie, que vê sua vida transformada ao conhecer Delores. “As músicas são desafiadoras para mim. Uma delas tem três oitavas de extensão, saindo do grave e atingindo um agudo pouco usual.”

– Premiado por sua atuação como Pilatos em ‘Jesus Cristo Superstar’, o ator Fred Silveira ficou com o papel de Monsenhor. “Vocalmente, este é o personagem mais fácil que já tive. O interessante dele é sua transformação após a chegada de Delores.”

ONDE: Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588.

QUANDO: Estreia hoje (6). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h.

QUANTO: R$ 25/R$ 260.

