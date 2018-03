Tempo de dança em SP

Por Maria Eugênia de Menezes

Michael Clark Cia. e Akram Khan estão entre os convidados da nova edição do Boticário na Dança, que abre nesta 4ª (6)

Galván e Akram Khan – A abertura do festival será com o espetáculo ‘Torobaka’, que reúne os bailarinos Israel Galván, da Espanha, e Akram Khan, que nasceu em Blangadesh e vive no Reino Unido. 4ª (6), 21h.

Cullberg Ballet – A companhia sueca Cullberg Ballet traz a obra ‘11th Floor’, uma coreografia do festejado Edouard Lock. Com trilha original de Gavin Bryars, o trabalho evoca o universo noir. 5ª (7), 21h.

Cia. Antonio Nóbrega – O grupo do artista pernambucano mostra a inédita ‘PAI’, coreografia em que aprofunda sua pesquisa sobre dança brasileira e examina a ausência de um arquétipo paterno na arte e na cultura do País. A música foi criada por Nóbrega com Leo Gorossito e Rafael Alberto. Dia 8/5, 21h.

Michael Clark – Um dos mais festejados coreógrafos britânicos, Michael Clark apresenta sua produção mais recente: ‘animal/vegetal/mineral’. Na obra, ele mescla referências de outras artes e do universo do design à dança. Na trilha sonora, espaço para Sex Pistolls e Relaxed Muscle. Dia 9/5, 21h.

Foto: Jake Walters/divulgação

Raça e Michael Clark – No último dia do festival, as apresentações são gratuitas e acontecem no palco externo do Auditório Ibirapuera. Michael Clark retorna com a obra ‘come, been and gone’ (foto). Já a Raça cia. foi escalada para encenar ‘Tango sob Dois Olhares’. Dia 10/5, 18h

ONDE: Auditório Ibirapuera (800 lug). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075.

QUANDO: 4ª (6), 5ª (7), 8 e 9/5, 21h; 10/5, 18h.

QUANTO: R$ 20 (ingressos esgotados; 10/5, grátis)