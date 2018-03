Foto: Cristiano Lopes/divulgação

A chef Morena Leite sempre dá um toque de brasilidade aos pratos do Capim Santo, caso do estrogonofe de cogumelos, arroz sete grãos e chips de batata-doce (R$ 46), uma das novidades do menu de outono. Outro exemplo é o petit gateau de goiaba, servido morno e acompanhado de sorvete de queijo (R$ 21; foto).

Al. Ministro Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500.