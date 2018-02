Foto: divulgação

A carne de centolla – um tipo de caranguejo gigante que vem do Chile – é o ingrediente dos novos temaki (R$ 21; foto) e uramaki Califórnia (R$ 35) preparados no balcão do Junji, ambos com abacate, pepino e ovas. Para arrematar, faz bonito a sobremesa ‘Mille Crepe’ (R$ 20).

Shopping Iguatemi. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820.