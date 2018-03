Pupunha ao molho de mostarda (Foto: Divulgação)

O pupunha grelhado ao molho de mostarda e alcaparras (R$ 36; foto) é uma das novas opções de entrada do Corrientes 348. O cardápio traz ainda a parrillada de carnes, com quatro cortes (R$ 260), e a ‘Salada Bariloche’, com queijo de cabra, rúcula, damasco, amêndoas e molho com aceto balsâmico (R$ 39).

R. Bela Cintra, 2.305, Consolação, 3088-0276.