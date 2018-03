Teatro Oficina remonta ‘O Rei da Vela’, de Oswald Andrade; confira outras novidades teatrais

Em 1937, Oswald de Andrade publicou uma peça que nunca veria ser encenada. O texto O Rei da Vela só seria levado aos palcos em 1967, pelo Teatro Oficina, sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Agora, 50 anos após a estreia, o trabalho ganha uma remontagem do grupo, que celebra também os 80 anos de Zé Celso e de Renato Borghi.

Os dois, aliás, retornam ao elenco, do mesmo modo que Hélio Eichbauer, criador do cenário original, volta à direção de arte. O time de atores, porém, é renovado por nomes como Marcelo Drummond (foto), Tulio Starling e Sylvia Prado.

A trama gira em torno do banqueiro Abelardo I, que se envolve em negócios espúrios ao lado de Abelardo II, seu empregado.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

210 min. 16 anos. ONDE: Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. QUANDO: Estreia sáb. (21). Sáb., 19h; dom., 18h. Até 19/11. QUANTO: R$ 15/R$ 50.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

Aqui Jaz Henry

Na peça, que parte da obra do canadense Daniel Maclvor, o ator e diretor Renato Wiemer vive um homem que mente compulsivamente. Em uma sala cheia de pessoas, ele começa a explicar uma série de fatos sobre a existência humana. 65 min. 16 anos. Teatro Pequeno Ato (30 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. Estreia 2ª (23). 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 19/12.

A Audição

Com texto de James Johnson e direção de Lázaro Menezes, a peça mostra o embate entre uma jovem atriz (Manu Littiéry) e uma diretora (Kiara Sasso) durante a audição para um espetáculo. 90 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (90 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 3ª (24). 3ª e 4ª, 21h. R$ 40. Até 6/12.

O Buda Quebrado – Exercício nº 01

A tragicomédia escrita por Ed Anderson mostra as angústias e incertezas de um casal durante um jantar romântico. Dir. Marcelo Costa. Com Flávio Costa e Priscila Scholz. 50 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (26). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/11.

Aniversário das Coisas Não Feitas

Ao lado da acordeonista Camila Borges e da chefe de cozinha Simone Borsolari, as atrizes Daniela Schitini e Elaine Belmonte criam ambiente permeado por cheiros, memórias e sensações. A comida preparada e servida durante a peça torna-se um elemento da dramaturgia. 70 min. 16 anos. Armazém XIX. (47 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. 6ª (20) e sáb. (21), 20h. R$ 30.

7 Leituras, 7 Autores, 7 Diretores

Neste ano, o projeto tem como tema o centenário da Revolução Russa. Com direção de Kiko Marques, a leitura desta edição é do texto ‘Os Dias dos Turbin’, de Mikhail Bulgákov. No elenco, Alejandra Sampaio, Bruno Menegatti e outros. 80 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (24), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).