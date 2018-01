Teatro MorumbiShopping é inaugurado; confira as estreias da semana

+ O Teatro MorumbiShopping é inaugurado nesta 6ª (20/5) com Para Tão Longo Amor (foto acima). O texto de Maria Adelaide Amaral retrata um casal, vivido por Leopoldo Pacheco e Regiane Alves, que questiona seus papéis dentro da relação. 70 min. 14 anos. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso G1. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 31/7.

+ Com direção de Elias Andreato, Isadora revê os últimos dias de vida da precursora da dança moderna Isadora Duncan, na França. Ela é vivida por Melissa Vettore, e Daniel Dantas faz participação especial. 75 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Estreia 6ª (20/5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 40. Até 31/7.

+ No solo Joelma, Fabio Vidal, do Território Sirius Teatro de Salvador, reflete sobre inadequação e preconceito ao narrar a história real da personagem-título, uma transexual baiana que tem, hoje, 71 anos. 75 min. 14 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Estreia 6ª (20/5). 6ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do espetáculo). Até 29/5.