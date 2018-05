Teatro: montagem de texto de Bernard Shaw é uma das estreias da semana

Escrito entre 1893 e 1894 por Bernard Shaw, A Profissão da Sra. Warren ganha montagem dirigida por Marco Antônio Pâmio. Conhecido por obras como ‘Pigmalião’ – de 1912, que deu origem ao filme ‘My Fair Lady’ –, o dramaturgo britânico viu a apresentação do texto ser proibida na Inglaterra e nos Estados Unidos no início do século 20. Isso porque a obra, que gira em torno dos segredos de uma mãe, teve o enredo considerado transgressor.

Na história, a universitária Vivie Warren (Karen Coelho) aluga uma casa de campo para estudar. Criada longe do lar, passa a receber a visita de amigos da mãe, os quais não conhecia até então, como um arquiteto (Mário Borges) e um barão milionário (Sergio Mastropasqua). No contato com eles – que traz à tona aspectos como a hipocrisia social –, a jovem descobre que sua mãe, a Sra. Warren (Clara Carvalho), comanda uma rede internacional de bordéis.

Ressaltando temas como a liberdade feminina, a montagem de Pâmio desloca a ambientação para os anos 1950, uma vez que busca abordar certas conquistas das mulheres obtidas no século 20 sem cair, contudo, em anacronismos.

100 min. 12 anos. ONDE: Masp. Auditório (376 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Estreia 6ª (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Até 1º/7. QUANTO: R$ 30/R$ 50.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

O Escafandro de Pirandello

Dirigida por Leonardo Medeiros, a peça é uma adaptação da obra ‘Seis Personagens à Procura de um Autor’, de Luigi Pirandello. Em cena, uma trupe de personagens exóticos interrompe uma peça teatral. 90 min. 14 anos. Teatro da Rotina (25 lug.). R. Augusta, 912, Consolação, 3582-4479. Estreia 2ª (14). 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 3/7.

Contos Negreiros do Brasil

A partir de texto de Marcelino Freire, a peça apresenta estatísticas ligadas à situação dos negros no Brasil, com cenas que revelam dores, angústias e alegrias da população. 90 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 6ª (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30.

Eu Sou Essa Outra

Com texto de Carla Kinzo e direção de Vera Egito, a peça parte da autobiografia da atriz Liv Ullmann e aborda temas como carreira, autoimagem e relacionamentos. Com Maria Laura Nogueira, Nana Yazbek e Rita Gullo. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (17). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 16/6.