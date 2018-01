Projeto celebra legado do Teatro Lira Paulistana

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

O Teatro Lira Paulistana encerrou suas atividades em 1986. Mas os artistas que lá se apresentaram continuam em cena. O projeto Lira Paulistana: 30 Anos. E Depois? coloca alguns desses nomes juntos outra vez. Hoje (8) e sábado (9), Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Livia Nestrovski apresentam as músicas do CD ‘De Nada Mais a Algo Além’ (2014). Cida Moreira – que registrou o álbum ‘Summertime’ (1981) no Lira – faz show no domingo (10). Há ainda exibições de filmes que estiveram em cartaz no teatro. ‘Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista’, de Riba de Castro, contando a história do local, inicia a jornada. A sessão ocorre na 3ª (12), às 19h30, com ingressos distribuídos 1h antes. A programação se estende até março.

Arrigo Barnabé, Livia Nestrovski e Luiz Tatit

ONDE: Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. QUANDO: Hoje (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. QUANTO: R$ 6/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos