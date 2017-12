Teatro infantil: oito espetáculos para assistir no fim de semana

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos se apresenta no Sesc Belenzinho. Foto: Tide Gugliano/divulgação

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela terá de entrar em uma viagem pessoal para tentar superar a perda. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (2). R$ 6/R$ 20. Até 24/4.

Carmencita. Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, do francês Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos. Durante o espetáculo, objetos são retirados de uma mala para ajudar a construir o enredo. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Garagem. R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana. Dom., 11h. A partir de dom. (3). R$ 30. Até 24/4.

A Cidade Azul. Nos próximos domingos, a Cia. Truks encena três clássicos de seu repertório na Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. O primeiro deles, neste fim de semana, é ‘A Cidade Azul’ (foto), seguido por ‘A Bruxinha’, no dia 10/4, e ‘Sonhatório’, no dia 17/4. Rec. da produção: livre. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Dom., 15h30. A partir de dom. (3). Grátis. Até 17/4.

Cris Miguel apresenta espetáculo ‘Carmencita’. Foto: Claudio Higa/divulgação

Crianceiras. Com técnicas de teatro de animação e muita música, o espetáculo surgiu a partir do disco de 2012 do compositor Márcio de Camillo. Na peça, as crianças são apresentadas à obra do poeta Manoel de Barros. Dir. Luiz André Cherubini. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. Sessão extra: 21/4. A partir de sáb. (2). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/4.

Histórias Para a Hora do Não. A ideia da peça surgiu entre os atores João Acaiabe e Carla Fioroni, durante as gravações da novela ‘Chiquititas’. No palco, eles trazem a história de duas amigas: a responsável Ada e a pequena e teimosa Flor. Texto Carla Fioroni. Dir. João Acaiabe. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. A partir de dom. (3). R$ 50. Até 24/4.

Mário e as Marias. A Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade para crianças. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma bem diferente. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Belmonte. R. Paulo Eiró, 525, S. Amaro, 5687-0408. Sáb. (2), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Casa de Cultura Raul Seixas. R. Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera, 2521-6411. Dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Operilda na Orquestra Amazônica. O espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Rainha Procura… Em um cenário de um grande tabuleiro de xadrez, uma triste rainha, ao lado de seu fiel escudeiro, tenta recuperar seu reino. Para isto, ela abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Cia. do Quintal. Dir. César Gouvêa. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.