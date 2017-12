Teatro infantil: mostra da Cia. Circo de Bonecos é um dos destaques do fim de semana

Foto: divulgação

Até abril, a premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório. Serão quatro peças que passarão pelo palco do Teatro Alfa. O primeiro espetáculo é ‘Circus – A Nova Tournée’ (foto), que reestreia neste sábado (13) e fica em cartaz até 21/2.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (13). R$ 30. Até 24/4.

Veja outros espetáculos infantis para o fim de semana:

VaiqueuVoo. Os Irmãos Sabatino estarão no Parque Dom Pedro II neste fim de semana. Com a linguagem do circo, eles contam a história da aviação, percorrendo a trajetória dos grandes aviadores. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7000. Sáb. (13), 17h; dom. (14), 11h30. Grátis.

2por4. Do grupo Esparrama, o espetáculo apresenta o show de um quarteto de cordas. Surpreendido por dois palhaços maestros, o grupo entra em uma divertida disputa para decidir qual palhaço será o regente do dia. A peça será apresentada na calçada do prédio da Fiesp. Dir. Kleber Brianez. 45 min. Rec. da produção: livre. Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (14), 13h. Grátis.

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 Anos. Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos. Agora, comemora seu aniversário com uma mostra de seu repertório infantil. O grupo encerra a mostra neste sábado (13), com a peça para bebês ‘Meu Jardim’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até sáb. (13).

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. A partir de sáb. (13). R$ 30. Até 28/2.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (14).