Teatro infantil: espetáculos imperdíveis reestreiam no fim de semana

‘Simbad, o Navegante’ faz temporada do Teatro J. Safra. Foto: Paulo Barbuto/divulgação

Alice no País das Maravilhas – O Musical. Em forma de musical, a adaptação da obra de Lewis Carroll volta à cidade. Do diretor Billy Bond, a peça traz efeitos especiais, como ilusionismo e recursos 4D. 105 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. A partir de sáb. (5). R$ 50/R$ 220. Até 27/3.

Cinderela Lá Lá Lá. A montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira sonha ser estilista e sua madrasta é uma madame viciada em grifes. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. A partir de dom. (6). R$ 5/R$ 17. Até 10/4.

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. A partir de sáb. (5). R$ 30. Até 27/3.

Simbad, o Navegante. Eleito pelo Divirta-se como melhor espetáculo infantil de 2015, o título traz um cenário com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas. No palco, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo do clássico ‘As Mil e Uma Noites’. Dir. Carla Candiotto. Cia. Circo Mínimo. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (5). R$ 20/R$ 50. Até 3/4.