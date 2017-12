Tavola é a nova casa de cozinha italiana moderna do chef Salvatore Loi

Foto: divulgação

Poucos meses depois de abrir seu restaurante de alta gastronomia, no Jardim Paulistano, o italiano Salvatore Loi batiza o novo Tavola, em operação no interior da loja Grand Cru, no Morumbi Shopping. É uma opção, digamos, mais acessível para conhecer a cozinha italiana moderna do chef, que chegou ao País há 15 anos para trabalhar no grupo Fasano.

Em meio a prateleiras de vinhos, há uma grande mesa comunitária, outras poucas na lateral e alguns lugares colados ao balcão da microcozinha tocada pelo italiano Angelo Tonti. A falta de espaço justifica o cardápio enxuto, com quase todos os pratos apenas finalizados ali.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para compartilhar, o chef sugere um misto de aperitivos (R$ 47), composto de batata bolinha com ervas e azeite, polvo com alcaparras e geleia de pimenta doce, presunto de parma, queijo de cabra e purê de avelã. Boa companhia aos vinhos, com taça a partir de R$ 18. O couvert, com pão e manteiga temperada, é cortesia.

Entre as entradas, há parmegiana de abobrinha, muçarela e salame fresco (R$ 32). A seleção de principais inclui massas,

risotos, peixes e carnes – a exemplo do galeto assado com ervas, molho de limão e semolina gratinada (R$ 51). Serve também a saborosa lasanha de espinafre com ragu de vitela e fonduta de grana padano (R$ 58) – uma das marcas registradas de Loi, assim como o mil-folhas com creme de baunilha e calda de morango (R$ 29).

ONDE: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5181-0070.

QUANDO: 12h/22h (dom., 14h/20h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.