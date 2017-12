Tatá Sushi & Noodle Bar abre no Itaim Bibi com boa seleção do sushibar

Foto: divulgação

O recém-aberto Tatá Sushi & Noodle Bar se apoia no tripé peixe fresco, pratos reconfortantes e ambiente agradável para engrossar o caldo de casas japonesas na cidade. No comando estão os empresários Luizinho Hirata e Tito Capobianco.

Grandes lustres de papel de arroz estampados com ideogramas enfeitam o primeiro salão, onde foi instalado o sushibar. No segundo ambiente, decorado por um painel com tartarugas marinhas, fica a cozinha envidraçada.

Na ala dos frios, a proposta é ir além do binômio salmão-atum, com peixes como carapau, serra e cavala, em sushis (a partir de R$ 13, a dupla) e sashimis (a partir de R$ 14, seis fatias). Boa pedida, o combinado ‘Moriawase’ (R$ 35) traz 12 fatias de diferentes peixes e frutos do mar. Já o temaki surge bem montado em dois formatos: cone e charuto (a partir de R$ 10).

Da seleção de quentes, comece pelo trio de guiozas de lombo de porco (R$ 15). O ‘Tempurá Udon’ (R$ 40) traz a massa imersa em caldo aromático e escoltada por um bom tempurá de camarão. Mais picante, o ‘Spicy Lamen Tatá’ (R$ 45) vem com vieira, camarão e lula. Para os fãs de yakissoba, a massa feita na wok com filé mignon e vegetais custa R$ 37.

A casa também sugere pratos para o almoço executivo, como o ‘Tokyo Lamen’ (R$ 30). Para fechar, há sorvete de matchá (R$ 9) entre as cinco opções de sobremesa.

ONDE: R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h30 (dom., 12h/17h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.