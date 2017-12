Tastemade Café serve receitas campeãs de audiência do canal na internet

Fotos: Roberto Seba/divulgação

Algumas das receitas mais visualizadas no canal digital Tastemade já podem ser provadas no simpático Tastemade Café, inaugurado em março na Vila Madalena – onde também funciona a primeira sucursal da plataforma californiana. Além da cozinha-estúdio, que abastece o canal com vídeos de culinária, outra cozinha instalada no prédio de quatro andares é usada na produção dos quitutes vendidos na cafeteria.

No cardápio, entre as receitas campeãs de audiência estão o ‘Bolo Toalha Felpuda’ (R$ 9; foto), popular bolo de coco gelado embrulhado no papel alumínio; e o delicioso misto quente no pão de queijo (R$ 16), feito na máquina de waffle, com massa tostada e elástica.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros hits são o pudim de leite (R$ 12) e o bolo de cenoura com chocolate (R$ 10). Mas também há pedidas que estreiam no canal, caso da torrada de pão integral com abacate, bacon e ovo pochê (R$ 18), e da torta de chocolate e caramelo salgado (R$ 16).

Para acompanhar, o café Wolff é preparado em diferentes métodos, do expresso (R$ 4,50) ao coado (R$ 8). Boa pedida, o ‘Mocha Gelado’ (R$ 13) vem com duas doses de expresso, chocolate, leite e gelo. Há também chá gelado caseiro (R$ 8) e vitamina (R$ 10).

ONDE: R. Harmonia, 661, V. Madalena.

QUANDO: 8h/20h (sáb., 10h/ 16h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, M e V.