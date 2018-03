Arroz de pato (Foto: divulgação)

A Tasca do Zé e da Maria está com uma nova sugestão de ‘combo’ para o almoço ou jantar. A pedida inclui arroz em duas versões, com lagostim e com pato (foto), e uma taça de vinho, por R$ 69. Para abrir a refeição, a dica é a panelinha de bacalhau desfiado com purê de batatas (R$ 29).

R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722.