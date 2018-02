Tasca do Arouche realiza Festival Além do Bacalhau

Foto: divulgação

A Tasca do Arouche realiza até 6/12 o Festival Além do Bacalhau, com receitas de diferentes regiões de Portugal. O menu, servido no almoço e no jantar, custa R$ 42 e inclui, de entrada, ‘Peixinhos da Horta’, que são vagens empanadas; e quatro opções de prato, como o ‘Peixe do Dia à Poveira’ (foto), em posta, servido com couve, batata e ovo.

Largo do Arouche, 212, República, 3224-1421.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras pratos do cardápio especial:

‘Peixe do dia à Madeirense’, frito e acompanhado de batata cozida

‘Frango na Púcara’, cozido com porco e servido com arroz e brócolis

‘Peixe do dia à Monchique’, empanado na farinha e servido com batatas coradas

+ Conheça o Valero Restaurant, novo francês no Jockey Club de SP