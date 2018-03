Foto: Lucas Terribili/divulgação

O ‘Porto Tônica’, drinque português feito com vinho do Porto branco, água tônica e limão-siciliano, inspira os novos coquetéis da Tasca da Esquina. Na carta, há versões da bebida aromatizada com frutas cítricas, ervas e especiarias, como anis, maracujá, cardamomo e alecrim (R$ 26, cada; foto).

Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033.