Tasca da Esquina faz festa junina à moda lisboeta, na calçada do restaurante

Foto: Lucas Terribili/divulgação

Neste sábado (18), a Tasca da Esquina arma seu arraial na calçada do restaurante, com música e comidas típicas. No cardápio, sardinha na brasa com pão português (R$ 10); ‘Bifanas’ (R$ 15; foto), o popular sanduíche de pernil lisboeta; e ainda chouriço assado (R$ 15), arroz-doce (R$ 7) e sangria (R$ 12).

*Moças solteiras também podem aproveitar para escrever cartinhas a Santo Antonio. A casa vai se encarregar de levá-las à igreja do santo casamenteiro.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033.