Tartuferia San Paolo une empório e restaurante, nos Jardins

Salão da casa, me mescla empório, restaurante e café (Foto: Leo Feltran/divulgação)

Uma prateleira repleta com produtos à base de trufas dá boas-vindas na Tartuferia San Paolo, um misto de café, mini empório e restaurante. Para quem tem curiosidade de provar o ingrediente – tão nobre e caro – pode ser uma oportunidade.

Todos os pratos do cardápio, de alguma maneira, levam o ingrediente, geralmente em azeites, molhos, mel e até em queijos – como o requeijão de corte servido com pão de queijo (R$ 10) –, que imprimem os indescritíveis aroma e sabor da trufa. Os pratos, obviamente, não são baratos. Mas também não fogem dos preços praticados na região. Provar a trufa in natura só mesmo quando chega uma remessa da Itália. E aí sim, prepare o bolso: 1 grama pode custar R$ 15.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para começar, peça a combinação clássica de aspargos com bacon, ovo frito e trufas brancas (R$ 45). O menu segue com omeletes e sanduíches (R$ 28/R$ 34). Entre as quatro opções de pratos, há o ‘PF Trufado’ (R$ 38) e a massa ‘Cacio e Pepe’ (R$ 48), com molho à base de pecorino e (muita) pimenta. De sobremesa, prove o brigadeiro com textura de caramelo e um toque delicado de trufa (R$ 14). Para beber, há vinhos, drinques e cervejas.

ONDE: Al. Lorena, 1.906, Jd. Paulista, 3831-8072.

QUANDO: 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 11h/17h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.