Tartuferia San Paolo lança ‘Pizzettas’ no cardápio

Foto: Felipe Gombossy/divulgação

As ‘Pizzettas’ – com coberturas como camarões (R$ 38; foto); presunto cru e brie (R$ 38); e tomate e queijo (R$ 34) – estão entre as novas pedidas na Tartuferia San Paolo. O menu traz ainda a sobremesa ‘S’More’ (R$ 28), feita com marshmallow, chocolate 70% e sorvete de mascarpone com trufas brancas.

Al. Lorena, 1.906, Jd. Paulista, 3831-8072.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras opções do menu:

Dadinho de tapioca com geleia de pimenta e trufas negras (R$ 20)

Pastel de cogumelos com requeijão de corte (R$ 26, com seis unidades)

Coxinha de carne-seca (ou frango) com requeijão de corte (R$ 28, com seis unidades)