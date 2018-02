Confira seleção de bares e baladas da semana

A nova Tartuferia San Paolo da Oscar Freire é a versão bar da casa que une empório e restaurante na Alameda Lorena. Com destaque para coquetelaria, petiscos e pratos, as trufas continuam a base do cardápio.

A Vermuteria, seção especial da carta de drinques, inclui o sutil ‘Max’ (R$ 25), com Martini

Dry e Rosso, Cynar, tequila, grapefruit e chá de guaco com mel de agave. O ‘Spicy Spritz’ (R$ 24), com Martini Dry, Rosso e Prosecco, xarope de figo e especiarias, também é uma boa pedida.

Quanto à comida, a casa não se saiu tão bem. Quatro petiscos estavam em falta, e a ‘Sequência de Pão na Chapa’ com polvo (R$ 32) foi servida em pão de hambúrguer, por falta de ciabatta. Apesar disso, os chips de legumes (R$ 17), fritos no azeite trufado, são apetitosos. Rafael Abreu

Serviço: R. Oscar Freire, 155, 3854-0085. 11h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 11h/18h; fecha 2ª). Cc. e cd.: todos.

Na última edição deste ano do projeto Para Ver as Meninas, que traz shows de cantoras de samba ao Pirajá, a casa promove uma apresentação gratuita da baiana Mariene de Castro (foto). É neste sábado (7), às 14h, em esquema de roda de samba, e a abertura fica por conta de Moacyr Luz.

Serviço: Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. Sáb. (7), 14h. Cc.: todos. Cd.: todos

BOTECOS

Bar do Ton

Serve petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 25) e os bolinhos de arroz com carne, funghi, ervilha e muçarela (R$ 7,70, cada). O chope Heineken custa R$ 7,90 e a pint de Guiness, R$ 25,90. R. Dr. Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 12h/1h (dom., 11h30/ 17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. em frente: R$ 8. www.bardoton.com.br

BOTECOS CHIQUES

Boteco Coutinho

O lugar tem atendimento atencioso e ambiente arejado, graças ao teto retrátil e às portas de vidro. No cardápio, receitas como os bolinhos de risoto (R$ 24, dez unid.), recheados com dois queijos e ervas – boa companhia para a ‘Caipirosca do Coutinho’ (R$ 28), com caju, morango, uva e xarope de gengibre. R. Fradique Coutinho, 1.074, Pinheiros, 3031-6586. 17h/2h (2ª, até 1h; dom., 12h/0h). Couv. art.: R$ 5 (sáb. e dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd:. todos. ww.botecocoutinho.com.br

CHOPERIAS

Pier 1327

O bar tem temática marítima, com portas típicas de navio, paredes com mapas e boias salva-vidas. Prove a porção de bolinho de bacalhau (R$ 37, oito unid.). A carta de cervejas tem 200 rótulos, como a checa 1795 (R$ 31) e a australiana Coopers Vintage (R$ 44). R. Joaquim Távora, 1327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd:. todos. R$ 25. www.pier1327.com.br

HAPPY HOUR

Providência

O lugar é bastante arejado e faz o estilo boteco chique. Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 20,90). A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 24,90, oito unid.) é uma boa pedida; os de arroz saem por R$ 22,90 (oito unid.). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h30/1h. Couv. art.: R$ 8,90 (opcional). Cc.: todos. Cd.: todos. www.barprovidencia.com.br

HOTEL

The View

Instalado no 30º andar do Flat International Plaza, o bar tem uma impressionante vista dos Jardins

e do Ibirapuera. No cardápio, o ‘Filezinho ao Molho Gorgonzola ou Mostarda Dijon’ custa R$ 50. Outro petisco da casa é o ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 40, 12 unid.). Al. Santos, 981, Cerq. César, 3266-3692. 18h/2h (2ª, até 0h; sáb., 19h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 22 (após 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 18 (3h). www.theviewbar.com.br

JAPONÊS

Izakaya Issa

O lugar, que é bem pequeno, está sempre cheio, principalmente nos fins de semana, quando não aceita reserva. As sugestões da casa são a porção de takoyaki (R$ 38), bolinho assado de polvo, e o ‘Sara Udon’ (R$ 40), macarrão seco com legumes e frutos do mar. Para beber, há uma grande variedade de saquês (a partir de R$ 20). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h30 (dom. e fer., 18h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Snooker Rock Bar

Filial da unidade de Santana, o bar tem as seis mesas de bilhar espalhadas nos dois primeiros pisos. O chope Germânia é vendido sempre de dois em dois (R$ 10,90). As caipirinhas de cachaça, vodca ou saquê também são vendidas em duplas (R$ 19,90). Al. Aicás, 1.245, Moema, 5092-3444. 17h/1h (sáb., 16h/4h; fecha dom. ). Entrada: R$ 10 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.snookerrockbar.com.br

MÚSICA AO VIVO

Magnólia

Instalado num imóvel dos anos 1930, recebe bons shows de blues, gafieira, MPB, samba e chorinho. Peça os bolinhos de berinjela (R$ 32,80, dez unid.) e as ‘Polpetinhas de Cordeiro’ (R$ 61,90). Para beber, experimente o ‘Quentão Gelado’, feito com vodca ou cachaça, lima, gengibre e hortelã (R$ 24,50). R. Marco Aurélio, 884, V. Romana, 3463-4994. 18h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h30/últ. cliente; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10/R$ 50. Cc.: todos Cd.: todos. www.magnoliabar.com.br

BALADA

Fraude

A balada, realizada esporadicamente aos domingos em espaços abertos da cidade, promove nova edição este fim de semana, na Praça das Corujas. Vespertina, a festa se volta principalmente para a música eletrônica, com DJs como Dee Bufato, Konrad e Regis Ue tocando techno, house e disco. Praça das Corujas. Av. das Corujas, s/nº, V. Madalena. Dom. (8), 13h. Grátis. Inf.: http://oesta.do/fraaud

Jambox

A noite dedicada ao turntablism realiza sua oitava edição hoje (6), no Superloft. O DJ convidado é

o americano Z-Trip, um dos pioneiros no mashup. Completam o line-up os brasileiros Tamenpi, Cinara e Nedu Lopes. Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros, 5044-5558. Hoje (6), 23h30. R$ 40/R$ 60. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Metanol

O coletivo realiza uma balada hoje (6) na Trackers. O som fica a cargo dos DJs Akin, VEKR, MJP e Soul One, entre outros, que tocam gêneros como future beats, techno e footwork. Trackers. R. Dom José de Barros, 337, República, 3337-5750. Hoje (6), 22h. R$ 20/ R$ 40. Cc: todos. Cd.: todos.

Priscilla

A festa é realizada hoje (6) na Blue Space. A convidada da noite é Jinkx Mooson, vencedora do ‘Ru Paul’s Drag Race’, programa de competição de drag queens. Na pista, música pop. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Hoje (6), 23h. R$ 70. Cc: todos. Cd.: todos. www.bluespace.com.br