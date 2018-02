Taberna da Esquina renova cardápio

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A Taberna da Esquina – que nasceu como um bar – quer ser firmar como restaurante. Por isso, o chef português Vítor Sobral aposta em receitas como o ‘Bacalhau à Casa’ (R$ 74), com lascas do peixe grelhado e purê de grão-de-bico; e o ‘Bife à Cortador’ (R$ 57; foto), contrafilé servido com ovo e batata frita.

Outras sugestões do menu:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Açorda de bacalhau à alentejana (R$ 64), caldo de bacalhau espesso enriquecido de pão, azeite e alho

– Cordeiro grelhado (R$ 69) com mandioquinha ao murro, verdes salteados e hortelã

– Lombo de javali grelhado (R$ 69), com castanhas portuguesas e pera em conserva

– Polvo à Lagareiro (R$ 84) com batatas ao murro e alho frito

– Sardinhada (R$ 54) com suas batatas ao murro e salada mista

– Sopa de morangos com fios de ovos (R$ 16)

– Pastel de natas (R$12)

R. Bandeira Paulista, 812, Itaim Bibi, 3167-6491.